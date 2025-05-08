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В Союзе писателей РФ погасили марки, посвященные писателям-фронтовикам

В Союзе писателей РФ погасили марки, посвященные писателям-фронтовикам

В Союзе писателей России состоялась церемония гашения почтовых марок, выпущенных в честь 100-летних юбилеев писателей-фронтовиков: Константина Ваншенкина, Евгения Носова, Евгения Винокурова и Петра Тодоровского.

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