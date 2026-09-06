Алонсо о Роджерсе: «Он в «Челси» всего три недели, но уже очень хорошо влияет на команду. Я надеялся, что Морган быстро найдет общий язык с партнерами, и он оправдал ожидания»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо ответил на вопрос, оправдывает ли полузащитник Морган Роджерс возложенные на него ожидания.
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