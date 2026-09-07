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Царьград

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"Они лучше реагируют и особенно эффективны": На Украине составляют инструкцию для оправдания женской мобилизации

"Они лучше реагируют и особенно эффективны": На Украине составляют инструкцию для оправдания женской мобилизации

На Украине составляют инструкцию для оправдания мобилизации женской части населения. Обществу объясняют, почему женщины тоже подходят для военной службы.

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