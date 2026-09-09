Запад пытается создать «настоящий концлагерь»: Лавров высказался о требованиях вернуть границы Украины 1991 года

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые западные политики «озверело» требуют вернуть границы Украины 1991 года.
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