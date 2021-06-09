Доменико Тедеско: «Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о своем преемнике – Руе Витории. – В последнее время информационное пространство разрывает Зарема Салихова, которая вышла из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории.