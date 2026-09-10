Путин вечером 9 сентября провел встречу с первым замглавы МВД Кикотем

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Миграционной службы МВД РФ Андреем Кикотем.
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