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ТАСС

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Путин вечером 9 сентября провел встречу с первым замглавы МВД Кикотем

Путин вечером 9 сентября провел встречу с первым замглавы МВД Кикотем

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Миграционной службы МВД РФ Андреем Кикотем.

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