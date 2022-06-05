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Северодонецк. 05.06.2022

Северодонецк. 05.06.2022

Северодонецк. 05.06.20221. В продолжаются бои в районе промзоны завода «Азот». Противник также сохраняет коммуникацию с Лисичанском через один из поврежденных мостов — тяжелая техника там проходит с большим трудом, но автотранспорт проезжает.

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