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В России резко сократилось число абортов за последние 15 лет

В России резко сократилось число абортов за последние 15 лет

За 15 лет число зарегистрированных абортов в России сократилось с 1,01 млн до 235,7 тысячи. На 100 рождений в 2025 году пришлось около 20 таких операций против 56 в 2010-м.

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