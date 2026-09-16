В России резко сократилось число абортов за последние 15 лет

За 15 лет число зарегистрированных абортов в России сократилось с 1,01 млн до 235,7 тысячи. На 100 рождений в 2025 году пришлось около 20 таких операций против 56 в 2010-м.
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