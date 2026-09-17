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Регионы России

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Тренер «Интер Майами» считает, что Месси должен выиграть «Золотой мяч»

Тренер «Интер Майами» считает, что Месси должен выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер футбольного клуба «Интер Майами» Кили Гонсалес выразил уверенность, что нападающий команды и сборной Аргентины Лионель Месси заслуживает награду «Золотой мяч».

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