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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тотал больше 3,5 прошел в 7 из 8 матчей «Ман Сити» и «Ливерпуля». Сыграет сегодня за 2.34

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 13-м туре чемпионата Англии. В 8 из последних 9 личных встреч отличились обе команды, а в 7 из 8 было забито минимум четыре гола.

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