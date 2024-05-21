Asus выпустила ноутбук Vivobook S 15 с поддержкой искусственного интеллекта Copilot Plus ...

Asus выпустила ноутбук Vivobook S 15 с поддержкой искусственного интеллекта Copilot PlusAsus анонсировала свой первый ноутбук Vivobook S 15 (S5507) с технологией Copilot Plus, оснащенный процессорами Qualcomm Snapdragon серии X Elite и Plus.
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