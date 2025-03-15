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Царьград

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Трагедия в Тобольске: Ребёнок скончался после взрыва газа в жилом доме

Трагедия в Тобольске: Ребёнок скончался после взрыва газа в жилом доме

В Тобольске трагически оборвалась жизнь ребёнка из-за взрыва газа в жилом доме. Информацию подтвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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