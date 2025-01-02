Трамп обвинил Байдена в нанесении ущерба США

Избранный президент США Дональд Трамп 2 января назвал действующего лидера страны Джо Байдена худшим главой государства в истории Соединенных Штатов и заявил, что его политика нанесла серьезный ущерб стране.
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