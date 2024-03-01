Врачи хотели отключить: что известно о состоянии дочери Кончаловского, которая 10 лет в коме

На выздоровление рассчитывать не приходится.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе с конца 90-х. Со стороны пара выглядит невероятно гармоничной и счастливой, однако публика не догадывается, какую боль скрывает звездное семейство.
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