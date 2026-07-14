ВС РФ поразили три сухогруза в Одессе и резервуары с топливом для ВСУ в Южном

Российские военные продолжают методично выбивать логистику противника. Свежая сводка от Минобороны: поражены ещё три сухогруза на рейде порта Одессы, а в порту Южный — пять резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и инфраструктура для их разгрузки.
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