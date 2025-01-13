Иерей Антоний Ходасевич посетил отделение дневного пребывания инвалидов Ленинского района г. Бобруйска.

10 января 2025 года клирик храма Святого Духа г. Бобруйска иерей Антоний Ходасевич, сестричество храма и воспитанники приходской воскресной школы посетили отделение дневного пребывания инвалидов Ленинского района г.
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