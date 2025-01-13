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Иерей Антоний Ходасевич посетил отделение дневного пребывания инвалидов Ленинского района г. Бобруйска.

Иерей Антоний Ходасевич посетил отделение дневного пребывания инвалидов Ленинского района г. Бобруйска.

10 января 2025 года клирик храма Святого Духа г. Бобруйска иерей Антоний Ходасевич, сестричество храма и воспитанники приходской воскресной школы посетили отделение дневного пребывания инвалидов Ленинского района г.

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