Сакс: у Украины есть шанс стать развитой экономикой, если наступит мир

Zuma\TASS У Украины есть шанс стать развитой экономикой, если конфликт разрешится и наступит мир. Такое мнение высказал американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс.
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