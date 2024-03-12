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Калужский и нижегородский аэропорты вводили ограничения на вылет и посадку

Калужский и нижегородский аэропорты вводили ограничения на вылет и посадку

Global Look Press/Boris Roessler/dpa Калужский аэропорт Грабцево и нижегородский Стригино рано утром 12 марта вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации.

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