Калужский и нижегородский аэропорты вводили ограничения на вылет и посадку

Global Look Press/Boris Roessler/dpa Калужский аэропорт Грабцево и нижегородский Стригино рано утром 12 марта вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации.
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