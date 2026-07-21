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Собянин: Завершена проходка тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново»

Собянин: Завершена проходка тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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