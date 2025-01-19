Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Куда летим? Никуда! Оставил на земле сотни авиалайнеров по всему миру. Как авиадвигатель Pratt & Whitney проверяет терпение авиакомпаний.

Куда летим? Никуда! Оставил на земле сотни авиалайнеров по всему миру. Как авиадвигатель Pratt & Whitney проверяет терпение авиакомпаний.

Массовый отказ авиакомпаний от двигателей GTF: причины и последствия Свыше 65 авиакомпаний по всему миру отказались от эксплуатации узкофюзеляжных самолетов Airbus, оснащенных двигателями GTF (Geared Turbofan) производства Pratt & Whitney.

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