Куда летим? Никуда! Оставил на земле сотни авиалайнеров по всему миру. Как авиадвигатель Pratt & Whitney проверяет терпение авиакомпаний.

Массовый отказ авиакомпаний от двигателей GTF: причины и последствия Свыше 65 авиакомпаний по всему миру отказались от эксплуатации узкофюзеляжных самолетов Airbus, оснащенных двигателями GTF (Geared Turbofan) производства Pratt & Whitney.
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