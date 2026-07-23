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Кировская прокуратура начала проверку по факту нашествия гибридных кабанов

Кировская прокуратура начала проверку по факту нашествия гибридных кабанов

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку в Афанасьевском районе. Поводом послужило массовое распространение гибридных кабанов, которых местные жители окрестили «суперсвиньями».

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