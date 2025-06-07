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Царьград

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Интервальное голодание работает в обе стороны: И вред и польза. Врач предупредила о последствиях

Интервальное голодание работает в обе стороны: И вред и польза. Врач предупредила о последствиях

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, говоря об интервальном голодании, предостерегла пациентов, указав на его недостаточную изученность и потенциальные непредсказуемые последствия для организма.

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