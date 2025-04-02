DE: США угрожают до осени атаковать Иран при срыве новой ядерной сделки

REUTERS/U.S. Central Command Британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщает, что Штаты могут атаковать Иран до осени, если новая ядерная сделка будет сорвана.
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