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Экс-совладелец "Ленты" и "Рив Гош" Дмитрий Костыгин задержан по делу о мошенничестве

Экс-совладелец "Ленты" и "Рив Гош" Дмитрий Костыгин задержан по делу о мошенничестве

Таганский районный суд Москвы отправил Дмитрия Костыгина под домашний арест на один месяц и 28 суток, то есть до 6 декабря, сообщает в пятницу, 9 октября 2026 года, РБК.

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