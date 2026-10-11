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Крымская газета

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Усталость, выпадение волос и частые простуды: какие анализы помогут найти скрытые дефициты

Усталость, выпадение волос и частые простуды: какие анализы помогут найти скрытые дефициты

Как не разболеться в период вирусов и какие показатели крови стоит проверить. Осенью привычный ритм жизни меняется: становится меньше солнца, окна чаще закрыты, растёт нагрузка и уровень стресса.

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