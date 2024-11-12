Дежурная часть «Вести Крым»: выпуск 12.11.2024

- Не меньше 2 аварий в день происходит в Крыму: сколько ДТП случилось за неделю? - Водитель напал с кулаками на дорожников: что с ним сейчас? -Почему в Крыму растет количество пожарных волонтёров? О всех ЧП на полуострове расскажет Эдуард Здоров в нашей постоянной рубрике «Дежурная часть».