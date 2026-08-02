Трамп пригрозил Ирану возобновлением полномасштабной военной операции

Президент США Дональд Трамп в интервью французскому изданию TF1/LC1 заявил о готовности Вашингтона возобновить полномасштабную военную операцию против Ирана, если Тегеран не выполнит все требования Соединенных Штатов.
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