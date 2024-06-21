Делегация Нижегородской области приняла участие в Х Международной торговой ярмарке «Сугд-2024» в Таджикистане

Делегация министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области приняла участие в X Международной торговой ярмарке «Сугд-2024», которая проходила в городе Худжанде Согдийской области Республики Таджикистан с 17 по 19 июня.
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