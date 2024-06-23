Людей, купивших билеты на "Урал Оперу" попросили сдать билеты.В Екатеринбурге из-за непогоды пришлось отменить крупный концерт "Урал Опера", который должен был состояться 23 июня в парке имени Маяковского.
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