Подразделение Solidigm просит Вашингтон разрешить поставки станков на фабрику в Даляне, а взамен готово строить предприятие по выпуску NAND-флеш в Нью-Йорке Подразделение SK Hynix по выпуску флеш-памяти Solidigm добивается от властей США разрешения на поставку американского оборудования для производства микросхем на завод в китайском Даляне.
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