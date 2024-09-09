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В Хабаровске состоялся Кубок России по панна-футболу

В Хабаровске состоялся Кубок России по панна-футболу

Более пяти тысяч зрителей собрались на стадионе футбольной Академии «Искра» в Хабаровске, чтобы чествовать Чемпиона России по панна-футболу – Гранд-финал Кубка страны «Искра Панна Кап» собрал лучших стрит-футболистов со всех уголков России.

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