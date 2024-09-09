В Хабаровске состоялся Кубок России по панна-футболу

Более пяти тысяч зрителей собрались на стадионе футбольной Академии «Искра» в Хабаровске, чтобы чествовать Чемпиона России по панна-футболу – Гранд-финал Кубка страны «Искра Панна Кап» собрал лучших стрит-футболистов со всех уголков России.