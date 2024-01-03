Politico: 22 миллиона американцев рискуют остаться без интернета перед выборами

22 млн жителей США могут остаться без интернета в преддверии выборов президента страны, если конгресс до весны не сможет найти способ финансирования "Программы доступной связи", которая позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченным американцам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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