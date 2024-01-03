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Politico: 22 миллиона американцев рискуют остаться без интернета перед выборами

Politico: 22 миллиона американцев рискуют остаться без интернета перед выборами

22 млн жителей США могут остаться без интернета в преддверии выборов президента страны, если конгресс до весны не сможет найти способ финансирования "Программы доступной связи", которая позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченным американцам.

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