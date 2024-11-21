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Киев начал усиливать группировку ВСУ под Тернами штурмовиками из числа осужденных

Киев начал усиливать группировку ВСУ под Тернами штурмовиками из числа осужденных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) для усиления группировки у Тернов Донецкой народной республики (ДНР) направило состоящий из осужденных взвод штурмовиков, подготовленный западными инструкторами.

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