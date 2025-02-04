Ганчев: ВСУ в 2022 году уничтожили единственную сотовую вышку в Купянске

В сентябре 2022 года во время наступления украинских войск на Купянск в Харьковской области была уничтожена единственная сотовая вышка, что оставило город без связи и лишило местные власти возможности организовать массовое оповещение об эвакуации.
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