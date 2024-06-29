Александр Курдюмов принял участие в наблюдении за парламентскими выборами в Монголии

27-28 июня 2024 года член ЦИК России Александр Курдюмов посетил с рабочим визитом Монголию. Член ЦИК Александр Курдюмов встретился с председателем Генеральной избирательной комиссии Монголии Пурвээ Дэлгэрнараном и послом России в Монголии Алексеем Евсиковым.
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