Критикующая Залужного депутат Верховной рады Украины Безуглая написала заявление о выходе из партии «Слуга народа»

Известная скандальными заявлениями, в том числе призывом к украинкам идти на фронт, и регулярными нападками на высшее командование ВСУ и лично главкома Валерия Залужного, депутат Верховной рады Украины (ВРУ) Марьяна Безуглая (в РФ внесена в санкционный список) написала заявление о выходе из партии и фракции «Слуга народа».