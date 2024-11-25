Госавтоинспекторы поздравили астраханок с Днем матери

Сотрудники Госавтоинспекции Астраханской области поздравили местных жительниц с Днем матери, а также организовали профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения во всех муниципальных образованиях региона.
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