Украина осталась без обещанного Patriot от Нидерландов – от проекта отказалась одна из стран НАТО

Нидерланды не могут передать Украине обещанную систему Patriot, пишет местное издание NL Times. Как отмечается в публикации, еще в конце июня Министерство обороны этой европейской страны, в своем парламентском отчете обещало, что Нидерланды и их союзники по НАТО совместно предоставят Украине комплексную систему противовоздушной обороны Patriot.