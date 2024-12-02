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«Здесь к девушкам не подкатывают — это никому не надо» История россиянки, переехавшей на Северный Кипр. Чем он ее удивил?

«Здесь к девушкам не подкатывают — это никому не надо» История россиянки, переехавшей на Северный Кипр. Чем он ее удивил?

Вита Василькова нашла свое идеальное место для жизни и учебы. В 18 лет девушка переехала из России на Северный Кипр и не планирует возвращаться: сейчас она учится на втором курсе в Международном университете Кипра.

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