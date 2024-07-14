В ХАМАС призвали Нетаньяху сообщить жителям Израиля правду насчет заложников

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен сообщить своим соотечественникам, что более половины из 120 заложников, которых удерживали радикалы в секторе Газа, погибли в результате действий израильских сил.
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