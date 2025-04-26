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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар: «Я первый арабский пилот «Ф-1» – огромное событие. Ощущаю, что представляю две страны»

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Изак Аджар сообщил, что сохраняет связь с Алжиром, откуда родом его родители.

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