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RT Russia

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Мамиашвили призвал вернуть советские честь, совесть и ответственность

Мамиашвили призвал вернуть советские честь, совесть и ответственность

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что не понимает критику СССР и считает необходимым вернуть в общество характерные для советского времени чувство долга и ответственность перед страной.

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