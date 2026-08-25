Мамиашвили призвал вернуть советские честь, совесть и ответственность

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что не понимает критику СССР и считает необходимым вернуть в общество характерные для советского времени чувство долга и ответственность перед страной.
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