США отправят Украине оружие на $8 млрд. Но всё это уже неважно

Трамп был прав, называя Зеленского "лучшим торгашом". США всё же отправят Украине оружие на $8 млрд и даже глазом не моргнут, ведь когда на кону борьба за влияние, то никаких денег не жалко, не говоря уже о жизнях украинцев.