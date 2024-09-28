США отправят Украине оружие на $8 млрд. Но всё это уже неважно

Трамп был прав, называя Зеленского "лучшим торгашом". США всё же отправят Украине оружие на $8 млрд и даже глазом не моргнут, ведь когда на кону борьба за влияние, то никаких денег не жалко, не говоря уже о жизнях украинцев.
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