На этой неделе в Калуге ожидается плавное похолодание

На рабочей неделе с 9 по 14 декабря жителей Калужской области ожидает мягкая зимняя погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно снижаться, а осадки будут небольшимиНа рабочей неделе с 9 по 14 декабря жителей Калужской области ожидает мягкая зимняя погода.
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