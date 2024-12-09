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Калужские новости

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На этой неделе в Калуге ожидается плавное похолодание

На этой неделе в Калуге ожидается плавное похолодание

На рабочей неделе с 9 по 14 декабря жителей Калужской области ожидает мягкая зимняя погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно снижаться, а осадки будут небольшимиНа рабочей неделе с 9 по 14 декабря жителей Калужской области ожидает мягкая зимняя погода.

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