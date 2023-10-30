Израиль ликвидировал командиров ХАМАС в ходе наземной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала двух высокопоставленных командиров ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа — командующего Военно-морскими силами ХАМАС в Центральной бригаде Джамиля Бабу и командира противотанкового ракетного подразделения батальона «Туффа» Мухаммада Сафади.