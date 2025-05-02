Стала известна судьба оставшихся без электричества районов Ивановской области

Как уже сообщали «Ивановские новости», сложные погодные условия - дождь, мокрый снег и сильные порывы ветра до 17 м/с - стали причиной перебоев с электроснабжением в Ивановском, Тейковском и Комсомольском районах.
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