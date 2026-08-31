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Жители пострадавшего от БПЛА дома в Нижнекамске смогли вернуться в квартиры спустя два месяца

Жители пострадавшего от БПЛА дома в Нижнекамске смогли вернуться в квартиры спустя два месяца

НИЖНЕКАМСК, 31 августа, ФедералПресс. Жители дома № 3 на Чабьинской улице в Нижнекамске вернулись в свои квартиры после завершения первоочередных восстановительных работ.

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