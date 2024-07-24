У чужого пасть и то слабее открываетсяПредупреждение! Нижеследующий текст может вызвать непоправимое изменение картины мира и острую анальную боль у верующих в американское всемогущество и хитроплановость.
Коварные хитропланы и суровая реальность
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Да Вы правы! Вот только нам России выпало в истории, остановить этих, иначе они доведут до вакханалии в своем государстве, да и наплевать нам на это, если бы не было у них ядерного оружия. Пусть бы "мочили" друг друга, но ведь может дойти до потери контроля, а там какой-нибудь с криком "русские идут" объявится. Вот ведь беда в чем.
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14 час.
Татьяна Ускова
те, которые "теневое правительство" навряд ли желают погибать и уничтожаться! посему до ядерной войны скатиться не должны.
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7 час.
Аудрюс
Меня больше интересует кто ТАМ сегодня контролирует "красную кнопку"? И контролирует ее вообще кто-нибудь?
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7 час.
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