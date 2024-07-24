Коварные хитропланы и суровая реальность

ЛК

Любовь Кузьмина

Да Вы правы! Вот только нам России выпало в истории, остановить этих, иначе они доведут до вакханалии в своем государстве, да и наплевать нам на это, если бы не было у них ядерного оружия. Пусть бы "мочили" друг друга, но ведь может дойти до потери контроля, а там какой-нибудь с криком "русские идут" объявится. Вот ведь беда в чем.