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Путин выразил благодарность ветеранам и офицерам центра «Воин» за работу с молодежью

Благодарность ветеранам и офицерам центра «Воин» Президент России Владимир Путин 2 сентября 2026 года выразил благодарность ветеранам боевых действий и офицерам, работающим в центре «Воин», за их выбор и деятельность, направленную на работу с молодежью.

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