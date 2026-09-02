Путин выразил благодарность ветеранам и офицерам центра «Воин» за работу с молодежью

Благодарность ветеранам и офицерам центра «Воин» Президент России Владимир Путин 2 сентября 2026 года выразил благодарность ветеранам боевых действий и офицерам, работающим в центре «Воин», за их выбор и деятельность, направленную на работу с молодежью.