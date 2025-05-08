Винодел Катаржин: бутылка качественного вина не может стоить меньше 500 рублей

Бутылка хорошего российского вина не может стоить меньше 500 рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
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